СК задержал подозреваемых в убийстве подмосковного следователя Шишкиной. Одним из них оказался 17-летний петербуржец

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной в октябре 2018 года, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

По версии следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга.

Следователи заподозрили задержанных в посягательстве на жизнь лица, которое проводит предварительное расследование, и незаконном обороте оружия.

Евгения Шишкина была убита у своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья 10 октября прошлого года. Неизвестный мужчина выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Следователь умерла от ранения в шею.

СК сообщал, что располагает сведениями, которые свидетельствуют о том, что убийство Шишкиной связано с тем уголовными делами, которые она расследовала. По данным СМИ, ей неоднократно поступали анонимные угрозы и обращалсь с просьбой предоставить госзащиту.

По информации «Коммерсанта», следователь расследовала дело об организованном киберпреступном сообществе, которое занималось кражей бонусных миль «Аэрофлота». За угрозами могли стоять члены именно этой группировки, утверждало издание.

Шишкина также занималась расследованием дела о хакерах, которые похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты, сообщала Русская служба «Би-би-си».

В ноябре стало известно о задержании в Тбилиси уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева, которого заподозрили в причастности к убийству Шишкиной. По информации источников, с его аккаунта в одном из мессенджеров приходили угрозы следователю. Сам Сумбаев признает вину в киберпреступлениях, но отрицает причастность к убийству Шишкиной.