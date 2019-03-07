Задержанный в Афинах по делу украинского олигарха Курченко энергетик вернулся в Россию

Прокурор Афинского апелляционного суда освободил россиянина Евгения Калинина, которого 28 февраля задержали в греческом аэропорту по запросу Украины, сообщило российское посольство в Греции. Он уже вернулся в Россию, уточнил Интерфаксу представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Калинина освободили, поскольку в отношении него не было международного ордера и его задержали незаконно, привел адвокат Калинина аргументы из решения в разговоре с РИА Новости.

При этом, по словам Куренного, свою роль также сыграла личная встреча 6 марта в Афинах генпрокурора Юрия Чайки с греческим министром юстиции Михалисом Калогиру. На ней глава российского надзорного ведомства заявил, что дело является политическим. «Мной были расставлены акценты, что за этим может быть со стороны украинских <..> коллег», – говорил он после нее журналистам.

Напомним, о задержании бывшего топ-менеджера энергетических компаний Евгения Калинина в аэропорту Афин стало известно 2 марта. Украинская полиция объявила его в розыск в 2017 году по делу олигарха Сергея Курченко об уклонении от уплаты налогов на 2 млрд гривен. Помимо нарушений налогового законодательства, его также обвиняют в создании преступной организации и служебном подлоге (ч. 1 ст. ч. 1 ст.366, ч.3 ст.212 УК Украины).

Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК ВР Коммерс» (украинской «дочки» крупной российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг», поглощенной после «Роснефтью»). В 2013 году он начал работать в холдинге «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) олигарха Сергея Курченко, которого СМИ называли одним из самых близких к экс-президенту Виктору Януковичу. В апреле 2014 года был уволен с должности исполнительного директора компании.