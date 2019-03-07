Бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина приговорили к 10 годам колонии по делу о похищении человека

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего мэра города Олега Сорокина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 468,8 млн рублей по делу о похищении человека и взятке в особо крупном размере. Об этом из зала суда сообщили ТАСС и «Комитет против пыток».

С Сорокина также взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации пострадавшему от похищения Александру Новоселову, охраннику вице-спикера нижегородского заксобрания Михаила Дикина, с других фигурантов дела, полицейских Евгения Воронина и Романа Маркеева, взыскали по 600 и 500 тыс. соответственно.

По данным «Комитета против пыток», полицейские похитили его в апреле 2004 года в центре города и вывезли в пригородный лес, где, угрожая убийством, заставили признать вину в подготовке покушения на Сорокина. При избиениях, как говорил Новоселов, присутствовал сам Сорокин, угрожавший отрубить ему ногу.

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело об избиениях по жалобе Новоселова, назвав это оперативным экспериментом полицейских. В 2013 году ЕСПЧ признал нарушения в действиях российских властей и присудил Новоселову 27,5 тыс. евро, спустя год Верховный суд постановил возбудить дело о пытках. Это было сделано лишь в 2017 году, Сорокина задержали в декабре и более года он провел в СИЗО.

Дело о взятке в отношении бывшего мэра возбудили за нарушения при проведении конкурса на аренду около 450 га земли под жилищную застройку. По версии следствия, в 2013 году Сорокин попросил бизнесмена Мансура Садекова передать миллион долларов связанной с его семьей компании, чтобы та не участвовала в торгах.