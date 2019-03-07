«Самое время рассказать об этих материалах»: Поклонская выпустила книгу с «компроматом» на депутатов Госдумы

Депутат Госдумы и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская рассказала о «компромате», который она собрала на коллег за время руководства комиссией по контролю за доходами, сообщает РИА Новости.

«Самое время сказать о самих этих материалах», — написала Поклонская в своей новой автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Один из кейсов, о котором рассказала депутат, свидетельствует о возможном вхождении депутатов в органы управления компаний, зарегистрированных во Франции и Финляндии.

Другой случай касается матери депутата, чья фирма «по странному стечению обстоятельств» получила более миллиарда бюджетных средств. По информации Поклонской, компания работает в той же сфере, законодательное регулирование которой осуществляет комитет, возглавляемый этим депутатом.

Еще один материал свидетельствует о возможной аффилированной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, которые завышали тарифы для населения на сумму более 1,5 млрд рублей. Как предполагает «Омск-Информ», речь идет о депутате Госдумы от Омской области Андрее Голушко.

В 2017 году, как сообщало издание, Поклонская инициировала проверки тарифов ЖКХ в холдинговой компании «Акция» и «Омскгоргазе». Председателя совета директоров акции «Омсгазсети» (дочернее предприятие «Омскгоргаза») Сергея Калинина арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, связанном с газом.

По информации «Омск-Информ», Калинин является другом и бизнес-партнером Голушко. Сам он отрицает обвинения в аффилированности со структурами арестованного бизнесмена.

В сентябре 2018 года комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Наталья Поклонская, объединили с комиссией по этике. Это произошло после того, как депутат оказалась единственной от фракции «Единая Россия», кто проголосовал против повышения пенсионного возраста. Позднее Поклонская сообщила о начале проверок в отношении пятерых депутатов из «ЕР» и «Справедливой России».