Абрамович продал свою долю в «Первом канале» структурам ВТБ

«ВТБ Капитал» выкупил 20% доли «Первого канала» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей бизнесмену Роману Абрамовичу, говорится в сообщении банка. Коммерческая информация об условиях сделки не раскрывается.

«“Первый канал” имеет колоссальные позиции на рынке. Произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом. Мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента», — заявил первый зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

«Первый канал» на 51% принадлежит государству, 29% телеканала владеют структуры «Национальной медиагруппы», остальные 20% ранее принадлежали компании Абрамовича.

Бизнесмен стал совладельцем телеканале в начале 2000-х, выкупив 49% акций у Бориса Березовского за 150 млн долларов. Позднее он сократил свою долю, продав часть акций «НМГ» за 145 млн долларов. Абрамович был вынужден продать их после того, как получил гражданство Израиля (по закону иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь более 20% акций в СМИ).

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст может попросить у правительства субсидии для стабилизации финансового положения в размере 6,5 млрд рублей в 2018-2021 годах и 5 млрд рублей — в 2022-2025 годах.

В декабре телецентр «Останкино» (владеет 3% акций) подал к телеканалу два иска с требованием вернуть долг на общую сумму в 164 млн рублей. По информации «Коммерсанта», «Первый канал» задолжал «Останкино» за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.