На Кубани разработчика «Новичка» вызвали на допрос по делу о краже из санатория

В Анапе сотрудники полиции вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже химика Владимира Углева, который считается одним из разработчиков нервнопаралитического газа «Новичок». Об этом он рассказал Русской службе «Би-би-си».

Повестка на допрос ему еще не приходила, о допросе ему сообщили по телефону — звонили с номера, который принадлежит МВД. В самом ведомстве от комментариев журналистам отказались.

По словам Углева, звонившие ему полицейские упомянули только, что он является подозреваемым в деле о мелкой краже в одном из краснодарских санаториев. Что именно было украдено и каким образом он с этим связан, они не уточняли.

В феврале у него в квартире сотрудники правоохранительных органов проводили осмотр его планшета и ноутбука после того, как неизвестные развесили по городу листовки с его фото и подписью «знать педофила в лицо». В городском МВД подтверждали, что проводили проверку в отношении него, однако от дальнейших комментариев отказывались.

Напомним, Владимир Углев рассказывал об особенностях действия «Новичка» российским и западным СМИ. Об этом отравляющем веществе заговорили после того, как возле ресторана в британском Солсбери нашли без сознания бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены ядом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Москва все обвинения отрицает.