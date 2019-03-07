Суд постановил выдворить из России двух американских мормонов. Их задержали из-за уроков английского языка

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суда в Новороссийске о выдворении из России двух граждан США Коле Дэвича Бродовского и Удо Дэвида Гааги, сообщает корреспондент Интерфакса из зала суда.

Ранее их признали виновным в нарушении пограничного режима в пограничной зоне (ч. 2 ст. 18.8 КоАП). По версии следствия, граждане США осуществляли преподавательскую деятельность, что не соответствовало заявленной цели приезда в Россию.

По словам адвоката американцев Сергея Глизнуца, его подзащитные являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которые прибыли в Россию с миссионерской целью.

Защита настаивала на том, что устав религиозной организации предусматривает проведение различных культурно-просветительских мероприятий, в том числе дискуссии с иностранцами на иностранном языке.

«Выводы об образовательной деятельности, которую якобы осуществлял гражданин США, сделаны полицией на основании пятиминутной беседы на английском языке. Факт оплаты услуг не установлен, на встрече не было каких-либо заданий, учебников, а участники не вели записи и не имели тетрадей», — подчеркнул Глизнуц.

Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской православной церкви (РПЦ) заявила, что мормоны ведут религиозную деятельность, выдавая себя за учителей английского языка. «Они начинают с курсов английского языка. Ребята, как правило, из США приезжают, они носители языка, чем и привлекают, а через несколько занятий они начинают в свои тексты вставлять кое-какие религиозные темы», — сообщил протоирей Дмитрий Кравченко.

Сейчас задержанные граждане США находятся в спецприемнике города Гулькевичи в Краснодарском крае. Их российские визы истекают 28 марта и 19 мая 2019 года. Свою вину на суде американцы не признали.