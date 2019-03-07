СБУ арестовала чиновника из Харькова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала на два месяца заместителя директоро одного из департаментов Харьковского городского совета по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя СБУ Владимира Настюка.

В украинском ведомстве заявили, что арестованный передавал России информацию о молодежных организациях, движениях и их лидерах, о деятельности и финансировании религиозных общин, национально-патриотических объединений и о сотрудниках Харьковского горсовета.

По данным «112. Украина», чиновник был задержан 5 марта. Его заподозрили в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По информации СБУ, в 2017 году его завербовал полковник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Ушаков. Он познакомился с украинским чиновником в 2016 году в Нальчике (Кабардино-Балкария).

После этого, как сообщает телеканал, они встречались в Чехии, Греции, Беларуси и в России (Белгород). В отчетах украинский чиновник утверждал, что отправлялся в эти поездки «с туристической целью» или для участия в общественных мероприятиях.