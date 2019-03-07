В Хабаровске четверых сторонников «национал-патриархата» приговорили к срокам до 4 лет

Краснофлотский районный суд Хабаровска 1 марта приговорил к реальным срокам четверых участников местного отделения группы «Мужское государство» во «ВКонтакте», выступающей за «национал-патриархат». Об этом представитель суда сообщил агентству ТАСС.

Суд признал 20-летних Сергея Жеребцова и Виктора Карташова виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и осудил на четыре года колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с соцсетями и интернетом.

21-летнего Даниила Абросова и 19-летнего Александра Исакова признали участниками сообщества и осудили на 2 года и 3 месяца в колонии общего режима.

Их задержали весной прошлого года после того, как внедренный информатор ФСБ на одном из собраний предложил ограбить торговца насваем, оказавшегося сотрудником Нацгвардии под прикрытием. Помимо этого на своих сходках, проходивших в заброшенных зданиях, участники делали и взрывали коктейли Молотова.

«Мужское государство» — закрытая группа «ВКонтакте» со 130 тыс. подписчиков. В описании сообщества указывается, что его идеология основана на патриархате и национализме (и называется «национал-патриархат»). Члены группы стали известны из-за осуждения россиянок, замеченных с иностранными болельщиками во время Чемпионата мира по футболу-2018. В декабре создателя группы Владислава Позднякова приговорили к условному сроку по делу о возбуждении ненависти к женщинам (ч. 1 ст. 282 УК).