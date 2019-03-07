СК возбудил уголовное дело после отравления 22 воспитанников детского сада в Дагестане

Следственный комитет (СК) России по Дагестану возбудил уголовное дело после отравления воспитанников детского сада в селе Советское (п «б» ч. 2 ст. 238 УК), сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» в больницу попали 22 ребенка в возрасте от двух до четырех лет. Как сообщает Минздрав, с отравлением госпитализированы еще двое воспитателей. Их состояние здоровья удовлетворительное.

В ходе осмотра детского сада СК изъял предметы посуды и продукты, а также документы об организации детского питания (контракт на поставку продуктов, бланки требования на выдачу продуктов, должностные инструкции кухонных рабочих и меню) и назначили судебные экспертизы.

Как сообщает ТАСС, после этого инцидента детский сад закрыли на пять дней. Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов заявил, что местные власти проверят организацию питания во всех дошкольных образовательных учреждениях.