Корреспонденты «Первого канала» в качестве эксперимента попытались завербовать подростков для работы наркокурьерами. Сюжет телеканала вышел 5 марта, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Авторы сюжета предлагали молодым людям работать 5-6 часов в неделю. Заработать, по словам «неких работодателей», можно было от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом подростки не должны были знать о том, что они разносят.

Как сообщил «Первый канал», на предложение поработать курьером якобы откликнулся каждый пятый. При этом все герои сюжета, которым корреспонденты делали это предложение, не соглашались на предложенную работу либо называли ее подозрительной.

Корреспонденты утверждают, что в телеграм-канал, указанный на визитках, поступали заявки от желающих подработать, однако их число не уточняется. Вместо задания сотрудники «Первого канала» якобы отправили написавшим подборку фактов о вреде наркотиков.

В сюжете рассказывалось о том, что наркорынок в России сейчас представляет собой анонимную сеть в интернете, в которую попадают подростки. «Расчет простой: такими быстрыми и недорогими “мальчиками на побегушках” становятся школьники, многие из которых не подозревают, что бегают под статьей. За такое — реальный большой срок в колонии», — утверждала телеведущая.