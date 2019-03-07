Шарпеев и овчарок предложили считать «потенциально опасными» собаками. Их обяжут выгуливать в намордниках
Министерство внутренних дел внесло овчарок и шарпеев в список из 69 пород, которых предложило считать «потенциально опасными» собаками. Документ был опубликован на сайте проектов нормативных актов.
Согласно закону об ответственном отношении к животным, их обяжут выгуливать в намордниках. Снимать их можно будет только на частном участке владельца, если при входе на него указывается, что там есть опасная собака.
В списке также оказались хоккайдо-ину (айну), карельские медвежьи собаки и акбаши. Нововведения коснутся также владельцев американских бульдогов, московских сторожевых, ротвейлеров, черных терьеров и других.
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными в конце декабря. Закон, в частности, запретил контактные зоопарки в торговых центрах, содержание животных в ресторанах и барах, а также отстрел бездомных животных.