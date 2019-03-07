Прокатчик «Королевского корги» не смог получить разрешение на показ из-за выхода отечественного мультфильма

Кинопрокатная компания «Вольга» решила получить разрешение на показ бельгийского мультфильма «Королевский корги» на 21 марта. Решение о переносе было принято после того, как она не смогла договориться о датах выхода с прокатчиком российского мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра».

В письме, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей», «Вольга» принесли извинения за доставленные неудобства, в том числе за вынужденные изменения в расписании сеансов в кинотеатрах, и поблагодарила их за «беспрецедентную поддержку».

Премьера «Королевского корги» была запланирована на 7 марта, однако незадолго до этого Министерство культуры сообщило, что в выдаче прокатного удостоверения с этой даты отказывает.

Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому они имеют право отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект.

Позднее в ведомстве заявили, что действуют «исключительно в рамках закона». Проблемы вызваны тем, что прокатчики двух мультфильмов не смогли договориться по поводу одновременного релиза своих проектов, отметили в Минкульте.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что большинство частных российских кинотеатров были готовы отказаться от показа «Гурвинека», если Минкульт им не разрешит в эти даты выпустить в прокат «Королевского корги».

Сотрудник одной из киносетей отмечал, что кинотеатры рассчитывают на крупные сборы «Королевского корги», и если премьеру перенесут, то могут потерять более 100 млн рублей.