Депутаты из Югры разрешили себе не отчитываться о доходах родственников по «объективным причинам»

Дума Ханты-Мансийского автономного округа 28 февраля приняла поправки в окружной закон о работе своей антикоррупционной комиссии, в которых разрешила депутатам не отчитываться о доходах по «объективным причинам». На это обратило внимание местное издание «СИА-Пресс».

Согласно документу, если депутаты югорской думы не смогут вовремя предоставить декларации своих родственников, им придется предоставить комиссии объяснения. Если они ее не устроют, она может посчитать это способом ухода от обязанностей.

В документе предлагается несколько «объективных причин»: длительная командировка, отбывание наказания в местах лишения свободы или чрезвычайная ситуация. Депутат окружной думы от ЛДПР Андрей Миляев рассказал «СИА-Пресс», что поправки приняли по представлению прокуратуры, которая позже обещала предоставить список причин их градацию. При этом он отметил, что нарушения при предоставлении данных родственников были найдены у 19 депутатов.

Напомним, в январе Минюст начал разработку поправок, которые освободят от ответственности чиновников, нарушающих антикоррупционное законодательство в силу «обстоятельств непреодолимой силы». Министерство обещало опубликовать список причин после начала общественного обсуждения, однако ранее отказалось показать его антикоррупционному центру партии «Яблоко», сославшись на тайну переписки.