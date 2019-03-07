В Госдуму внесли законопроект о расширении контроля Счетной палаты за «дочками» госкомпаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Александр Жуков внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за «дочками» госкомпаний. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Помимо этого, документом предлагается наделить Счетную палату полномочиями по внешнему контролю за юрлицами. Аудит планируется осуществлять за использованием ими субсидий из федерального бюджета.

«Указанные изменения в совокупности позволят оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения», – указали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Ранее Володин в разговоре с Интерфаксом объяснял, что в существующей редакции закона «О Счетной палате РФ» есть ограничения, усложняющие контроль за использованием средств дочерними компаниями госкорпораций. «Кроме того, возникают сложности для получения Счетной палатой их первичной документации», – отметил он.

В августе прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказывал, что ведомство в течение года может стать центром компетенций в области борьбы с коррупцией и расширить свои компетенции в этой сфере.