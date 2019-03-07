Великобритания объявила об ужесточении правил выдачи виз для инвесторов первого уровня (Tier 1 Investor), соответствующие документы опубликованы на министерстве внутренних дел страны.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 29 марта. Желающие получить соответствующую визу должны будут вложить в Великобритании не менее 2 млн фунтов стерлингов и доказать, что они владели этими средствами не менее двух лет (по действующим правилам – 90 дней) или раскрыть источник их получения. Также документом предлагается разрешить вкладывать денежные средства только в компании Великобритании, а не в гособлигации.

Как отмечает Financial Times, ужесточить выдачу виз решили после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Планируется, что нововведения увеличат выгоду для британской экономики.

Издание сообщает, что визы T1 получали многие состоятельные китайские и российские инвесторы, которые переселились в Великобританию. Однако схему их выдачи решили пересмотреть после отравления Скрипалей.

По данным Financial Times, число россиян, получивших визы Tier1 Investor, сократилось с 46 человек в 2017 году до 29 в прошлом году, что является самым низким показателем с момента их введения в 2008 году.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта прошлого года. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, а к инциденту причастны сотрудники Главного управления Генштаба (ГРУ) российского Министерства обороны Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

Согласно серии расследований Bellingcat и The Insider, настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига, они оба являются сотрудниками ГРУ и в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. Под этими же именами они были указаны в санкционном списке Минфина США.

Британские следователи сообщали, что в операции принимал участие еще один разведчик. По данным Bellingcat, под именем Сергея Федотова в марте в Солсбери приезжал офицер ГРУ Денис Сергеев, а в 2015 году он имел отношение к другому отравлению с применением вещества класса «Новичок».