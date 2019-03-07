К родителям соавтора расследования «Проекта» об ЛДПР пришли люди с камерами и стали спрашивать: «Не стыдно ли вашему сыну продавать родину?»

Заместитель главного редактора издания «Проект» и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Рубин сообщил, что к его родителям пришли неизвестные люди и стали спрашивать: «Не стыдно ли вашему сыну продавать родину?», они были с видеокамерами. Об этом сообщает «Дождь».

Рубин рассказал, что, по словам его матери, дверь неизвестным открыли, так так ждали курьера. После этого они ворвались в квартиру, «никто не представился; она их пыталась выгнать», но они не хотели уходить и пытались найти в квартире Рубина. В конце концов, рассказал он, его матери удалось выгнать неизвестных из помещения, но они не ушли из подъезда.

Рубин уточнил, что пришедших было несколько человек. Он отметил, что «поступали какие-то угрозы в последнее время». Рубин сообщил, что «последняя история была с расследованием вокруг ЛДПР и деятельности Владимира Жириновского».

Напомним, 1 марта «Проект» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что часть депутатов фракции ЛДПР получала мандаты в обмен на разного рода помощь партии. Также издание обнаружило у семьи лидера партии Владимира Жириновского недвижимость на общую сумму 9,8 млрд рублей — цена за 51 объект, включая здание испанского отеля Azuline Hotel-Apartamento Rosamar, которым владеет Надежда Гришаева («Проект» называет ее невесткой Жириновского — ред.).