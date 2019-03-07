Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах и евро по всем линейкам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Снижение произошло 7 марта, оно составило от 0,04 процентных пункта (п. п.) до 0,5 п. п. В частности, ставки по линейке долларовых вкладов снизились от 0,04 до 0,15 п. п.. Снижение ставок для тех, кто владеет премиальными пакетами («Сбербанк Премьер», «Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking) по вкладам в долларах равно 0,25 п. п., для обладателей премиальных пакетов («Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking) — от 0,14 п. п. до 0,50 п. п. (ставки по вкладам в евро).

В пресс-службе Сбербанка ТАСС рассказали, что снижение ставок связано с общим трендом рынка. «Средняя ставка по вкладам Private Banking все равно остается выше, чем в других сегментах по банку, так как суммы депозитов в Sberbank Private Banking традиционно значительно больше сумм вкладов в других сегментах», — уточнили в банке.

В ноябре прошлого года РБК сообщал о снижении доли долгосрочных валютных вкладов в российских банках. Издание отмечало, что доля краткосрочных вкладов, наоборот, выросла. Генеральный директор компании Frank RG Юрий Грибанов объяснял, что подобные тенденции связаны с повышением банками ставок в борьбе за ликвидность.