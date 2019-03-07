США анонсировали новые финансовые санкции против Венесуэлы

США планируют ввести новые финансовые санкции против Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает РИА Новости.

«Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют приказы режима [действующего президента Николаса] Мадуро, чтобы воровать средства из Венесуэлы и прятать их по всему миру», — сообщил он в Сенате.

По словам Абрамса, США не рассматривают возможности ввода войск в Венесуэлу, это не является для страны предпочтительным сценарием, сообщает ТАСС. «Всегда есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, если речь идет о любом диппредставительстве США в мире. Такие планы всегда есть, но мы не выбираем такой путь», — уточнил он.

Напомним, в конце января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США признали его «переходным президентом», Мадуро в ответ объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Впоследствии США ввели санкции против нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA, чьи активы на 7 млрд долларов после этого оказались заблокированы.

Также Соединенные Штаты закрыли въезд для «ответственных за подрыв демократии» граждан Венесуэлы, после этого США анонсировали подобный запрет для еще 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро.