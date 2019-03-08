«Краснодар» и «Зенит» проиграли испанцам в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты клуба «Краснодар» проиграли в гостях у «Валенсии» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. За испанцев дубль сделал форвард Родриго Морено Машадо (на 12 и 24 минуте), среди черно-зеленых отличился Виктор Классон (на 63 минуте).

Другой российский клуб, вышедший в 1/8 финала, «Зенит», также уступил испанскому «Вильярреалу». Матч на поле «Газпром Арена» закончился с результатом 1:3.

Счет открыли гости на 33-й минуте с ударом Висенте Иборры, спустя пару минут счет сравнял Сердар Азмун. Во втором тайме отличились Жерар Морено (64-я минута) и Мануэль Морланес (71). Ответные матчи у обоих клубов состоятся 14 марта.