Главу штаба Трампа Пола Манафорта приговорили почти к 4 годам тюрьмы за финансовые преступления

Суд в штате Виргиния приговорил к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по делу о финансовых нарушениях, передает CNN. Решение по делу о ложных показаниях ФБР вынесет 13 марта суд в Вашингтоне.

Это более чем на 15 лет меньше, чем запрашивал для него спецпрокурор Роберт Мюллер (от 19,5 до 24 лет). Максимальное наказание по второму делу составляет 10 лет, однако, как отмечает CNN, судья может назначить гораздо меньший срок с одновременным отбыванием наказания. Таким образом, с учетом возможного досрочного освобождения за хорошее поведение, Манафорт может выйти из тюрьмы уже в 2022 году.

Присяжные в августе признали Манафорта виновным в пяти эпизодах мошенничества с налогами, двух нарушениях банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов. Все это, по данным Мюллера, он совершил во время работы на «Партию регионов Украины» в 2006-2015 годах, отмыв более 30 млн долларов заработанных денег через американские и иностранные корпорации.

В предъявленных обвинениях пояснялось, что Манафорт вместе с партнером Робертом Гейтсом продвигал интересы Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко». Гейтс признал свою вину и дал показания на Манафорта.

Обвинения в даче ложных показаний ФБР и команде спецпрокурора Мюллера появились в деле Манафорта в декабре. Как сообщало агентство Associated Press, обвинения касаются контактов Манафорта с украинским политконсультантом Константином Килимником, которого связывают Главным управлением Генштаба ВС России (ГРУ).