В Венесуэле частично восстановили электроснабжение. В перебоях по всей стране власти обвинили «саботажников»

В Венесуэле с вечера 7 марта проиcходили перебои с электричеством в большинстве штатов страны, в том числе и в столице Каракасе, сообщает федеральная газета El Nacional. На востоке снабжение уже было восстановлено, сообщила пресс-служба президента Николаса Мадуро.

Перебои начались в 17:00 по местному времени (0:00 мск 8 марта) и затронули не менее 15 из 23 штатов страны, отмечает Reuters. В столице Каракасе перестало работать метро, а также наблюдались проблемы с сотовой связью.

Venezuela hit by major blackout, government blames 'sabotage' https://t.co/mIasnNa40L pic.twitter.com/eV14kMNybV — Reuters Top News (@Reuters) March 8, 2019

Власти страны объяснили это «саботажем» на гидроэлектростанции «Эль-Гури», президент Мадуро назвал это «электрической войной, объявленной США». Спикер парламента и глава оппозиции Хуан Гуайдо в ответ связал перебои с действиями режима и вызвал сторонников на митинг, а госсекретарь США Майкл Помпео назвал действия правительства Мадуро некомпетентными: «Нет еды, нет лекарств, сейчас уже нет света. Дальше — никакого Мадуро».

Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.