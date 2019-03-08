Правительство Финляндии объявило об отставке из-за провала реформы здравоохранения

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал президенту страны Саули Ниинисте прошение об отставке правительства, говорится в заявлении кабмина. Президент одобрил его, однако попросил продолжить исполнять обязанности до конца срока полномочий, сообщает Yle.

«Премьер объявит об отставке, поскольку реформа здравоохранения не может быть выполнена при его действующем сроке», — приводит Reuters заявление парламентария Анти Кайконена в твиттере. Ранее источники Yle сообщали, что 8 марта правительство объявит об отказе от реформы социальных служб и здравоохранения. Им не удалось согласовать ее между собой, а также договориться о схеме управления регионами.

Через месяц, на 14 апреля, в стране были запланированы парламентские выборы. Предыдущие проходили в 2015 году, в правительство вошли представители коалиции, состоящей из социал-либеральной партии «Финляндский центр», либеральной «Национальной коалиции» и национал-популистической партии «Синее будущее».