СМИ узнали о делах на украинского омбудсмена Денисову за недостоверные декларации о доходах

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три уголовных дела о нарушении антикоррупционного законодательства в отношении уполномоченного по правам человека при Верховной Раде Людмилы Денисовой, утверждают источники «Украинских новостей».

По данным издания, дела по статье о декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины) возбудили 18 февраля, их объединили в одно производство.

НАБУ проверит выводы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о сокрытии омбудсменом настоящей доли в капиталах ряда компаний, а также доходов от финансовой компании «Центр факторинговых услуг», организации «Фонд восточная Европа» и продажи автомобиля Audi.

О нарушениях после проверки деклараций омбудсмена Денисовой за 2015-2017 годы НАПК сообщило в сентябре и направило их в антикоррупционное бюро. Ведомство уточняло, что в декларации за 2015 год она задекларировала долю в уставных капиталах четырех компаний на 23,84 млн гривен, что якобы было на 5,45 млн гривен меньше, чем на самом деле.

Денисова была назначена омбудсменом при Раде в марте прошлого года, до этого она была народным депутатом от «Батькивщины», а с 2014 года — от «Народного фронта» (именно на последний период приходятся нарушения, о которых заявил НАПК).