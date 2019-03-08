В Армении завели дело после госпитализации служащего российской базы в Гюмри с ножевым ранением

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после госпитализации служащего российской военной базы в Гюмри с ножевым ранением, сообщили NEWS.am в пресс-службе ведомства.

Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 112 УК Армении). По данным прокуратуры Армении, 22-летнего военнослужащего Раджана Кажимирова ранили в ходе драки в ночном клубе и доставили в больницу Гюмри в 1:30 по местному времени (0:30 мск).

Кажимирова прооперировали и перевели в больничную палату, рассказали «Кавказскому узлу» в Гюмринском медцентре. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, угроз для жизни нет.

Напомним, в Гюмри находится 102-я военная база Южного военного округа российских Вооруженных сил. В январе 2015 года в Гюмри случилась громкая трагедия с участием российского солдата: срочник Валерий Пермяков убил членов семьи Аветисян, в том числе двухлетнюю девочку и шестимесячного младенца.

Жестокое преступление вызвало тысячные акции протеста у здания Генконсульства России в Армении и у военной базы. Убийство обсуждали на высшем уровне — Владимир Путин обещал армянам сурового наказания для виновного. 23 августа 2016 года суд приговорил Пермякова к пожизненному заключению.

В декабре прошлого года в Гюмри арестовали российского военнослужащего по делу об убийстве 57-летней местной жительницы, сейчас он содержится под стражей на территории 102-й базы. Адвокаты дочери погибшей в феврале требовали передать солдата властям Армении.