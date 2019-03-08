В Югре окружной суд отменил решение об аресте одного из последователей «Свидетелей Иеговы»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта отменил решение об аресте 50-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации) Артура Северинчика, сообщили представители конфессии. Хотя сейчас у него нет меры пресечения, его все еще держат под стражей, уточнил адвокат Дмитрий Колобов в разговоре с «Медиазоной».

Северинчик находился в СИЗО с 18 февраля вместе с еще двумя членами сургутской общины, 42-летним Евгением Фединым и 57-летним Сергеем Логиновым, которых окружной суд оставил под арестом. Все они проходят по делу о создании запрещенной организации и участию в ее деятельности (ч.1, ч.2. ст. 282.2 УК).

Перед задержанием 15 февраля у них и еще у двенадцати сургутских последователей «Свидетелей Иеговы» рано утром прошли обыски. После этого их доставили на допрос в Следственный комитет, где, как утверждают верующие, под пытками потребовали рассказать об устройстве общины. По их словам, их раздевали догола, обливали водой и били электрошокером.

Следственный комитет отрицал применение насилия, однако позднее начал проверку по этому поводу, а Европейский суд по правам человека потребовал у России срочно отправить на медицинское обследование находящегося в СИЗО Сергея Логинова, также рассказавшего о пытках. У других задержанных медицинская экспертиза обнаружила электроожоги и ушибы.

В феврале задержания и обыски также прошли в Ульяновске. Главу общины арестовали, еще четверых последователей отправили под домашний арест. В начале февраля арестовали и руководителя общины в югорском городе Урае, однако 27 февраля суд перевел его под домашний арест — как отмечали представители конфессии — вопреки ходатайству следователя.