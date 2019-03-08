Обвиняемого в убийстве подмосковного следователя Шишкиной арестовали на два месяца

Басманный районный суд Москвы арестовал до 7 мая Абдулазиза Абдулазизова, фигуранта дела об убийстве следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной, сообщает ТАСС. Меру пресечения второму фигуранту дела пока не избрали.

Уроженца Махачкалы 19-летнего студента Абдулазиза Абдулазизова и еще одного 17-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали накануне. 8 марта Следственный комитет предъявил Абдулазизову обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 295 УК) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК), а другому фигуранту — в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ст. 295 УК).

Напомним, Евгению Шишкину убили у ее дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья 10 октября прошлого года. Неизвестный мужчина выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Следователь умерла от ранения в шею.

СК сообщал, что убийство Шишкиной связано с уголовными делами, которые она расследовала. В частности, как узнала Русская служба «Би-би-си», она занималась расследованием дела о хакерах, которые похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты, а по информации «Коммерсанта», также расследовала дело об организованном киберпреступном сообществе, которое занималось кражей бонусных миль «Аэрофлота».

В ноябре стало известно о задержании в Тбилиси уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева, которого заподозрили в причастности к убийству Шишкиной. По информации источников, с его аккаунта в одном из мессенджеров приходили угрозы следователю. Сам Сумбаев признавал вину в киберпреступлениях, но отрицал причастность к убийству Шишкиной.