Покинувший МКС частный корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане

Частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции и приводнился в Атлантическом океане, сообщило в твиттере американское Национальное управление по аэронавтике (NASA).

Departure Confirmed! At 2:32am ET, @SpaceX's #CrewDragon spacecraft undocked from the @Space_Station. The spacecraft is slowly maneuvering away from our orbital laboratory into an orbital track that will return it and its cargo safely to Earth. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/LjSzWjyBOY — NASA (@NASA) March 8, 2019

.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue — NASA (@NASA) March 8, 2019

Первый частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon, выполненный SpaceX по заказу NASA, состыковался с МКС 3 марта со 180 кг грузов на борту, а также оборудованным датчиками манекеном Рипли, названным в честь героини фильма «Чужой».

Автоматическая расстыковка началась в 10:32 мск. После пятичасового автономного полета корабль свели с орбиты. Раскрыв в плотных слоях атмосферы парашют, он в 16:45 мск совершил приводнение в Атлантическом океане.

После завершения полетов Space Shuttle в 2011 году российские корабли «Союз», которые могут доставить на МКС до трех человек, остались единственным средством доставки космических экипажей. Стоимость полета для американских астронавтов составляет 82 млн долларов. Crew Dragon может взять на борт до 7 космонавтов.