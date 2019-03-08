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Покинувший МКС частный корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане

Культура

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Частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции и приводнился в Атлантическом океане, сообщило в твиттере американское Национальное управление по аэронавтике  (NASA).

Первый частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon, выполненный SpaceX по заказу NASA, состыковался с МКС 3 марта со 180 кг грузов на борту, а также оборудованным датчиками манекеном Рипли, названным в честь героини фильма «Чужой».

Автоматическая расстыковка началась в 10:32 мск. После пятичасового автономного полета корабль свели с орбиты. Раскрыв в плотных слоях атмосферы парашют, он в 16:45 мск совершил приводнение в Атлантическом океане.

После завершения полетов Space Shuttle в 2011 году российские корабли «Союз», которые могут доставить на МКС до трех человек, остались единственным средством доставки космических экипажей. Стоимость полета для американских астронавтов составляет 82 млн долларов. Crew Dragon может взять на борт до 7 космонавтов.

Теги:
космос, spacex, nasa, va
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