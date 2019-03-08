Уволенного замглавы Росгеологии Руслана Горринга задержали по делу о мошенничестве

Обновление 21:26 Горринг проходит по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье, сообщает «Коммерсант». Ряд других фигурантов уже были осуждены, дело экс-замгендиректора Росгеологии выделили в отдельное производство.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в аэропорту Внуково бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК), утверждают источники Интерфакса и ТАСС. Позднее информацию подтвердила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По данным ТАСС, правоохранительные органы возобновили открытое в 2011 году дело в отношении него о посредничестве во взятке, переквалифицировав статью на мошенничество. Телеграм-канал BAZA утверждает, что оно касалось посредничества при взятке в пять миллионов рублей.

Напомним, Руслан Горринг был заместителем гендиректора госхолдинга «Росгеология» с 2018 года. Его уволили в конце января после общественного резонанса вокруг стрима онлайн-игры с его участием. На видео Горринг угрожал противникам физической расправой и рассказывал о сексуальных связях с подчиненными.