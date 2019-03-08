«Выходим к машинам — зарядить телефоны». В результате блэкаута в Венесуэле уже гибнут пациенты больниц, в зоне риска — пенсионеры в многоэтажках

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Аэропорты страны прекратили принимать рейсы. Причина: наземные службы не в состоянии заправить самолет. Вот как выглядит Венесуэла через сервис Flightradar минуту назад (на 20:00 мск): Данные сервиса Flightradar

На момент публикации этой новости электричества нет в большей части Венесуэлы уже больше 13 часов. Обесточены 22 штата из 23, без света и столица страны — Каракас. Единственный не пострадавший штат — Амазонас — самый южный, населен преимущественно индейцами.

Кроме электричества, нет воды и наземной телефонной связи, а мобильная работает с перебоями.

Нам удалось связаться с Каракасом по телефону.

Метро остановлено, движение на дорогах не регулируется (светофоры не работают). Люди предпочитают оставаться дома, пользуются свечами, выходят лишь к машинам — зарядить телефоны. Занятия в школах и университетах отменены, госпредприятия не работают.

Ожидается много смертей.

Во многих больницах, включая Университетский госпиталь — второй самый крупный в стране, не работают генераторы аварийного электроснабжения. Родные пациентов здесь покупают топливо для генераторов на свои деньги. Одна из пациенток в ночь на пятницу скончалась. (Когда 12 января произошло отключение электричества на несколько часов, в университетском госпитале погибли 7 пациентов).

Родственники пациентов больницы JM de Los Ríos (самая крупная детская больница в стране) говорят, что после отключения электричества в медучреждении Каракаса пропали свет и вода.

Правительство отправило в больницу три электрогенератора, но ни один не работал. Трое детей погибли. 15 остаются на диализе, их положение критическое, подтверждает источник «Новой».

«Нам приходят сообщения со всей страны. Связываются нянечки, врачи, медсестры. Остановлены детские реанимации, машины гемодиализа, ИВЛ. Сейчас телефоны у всех садятся, связи практически нет в последние часы, — говорит Фелисиано Рейна, основатель Acción Solidaria — НКО, занимающейся поддержкой ВИЧ-положительных людей.

«В опасности находятся пожилые и немощные люди, живущие в многоэтажках — они не в состоянии добыть и принести воду».

Esta tragedia no tiene perdón de Dios. ¿¿Cómo es posible que nos pongan en semejante situación??

La Maternidad de El Valle no tiene planta eléctrica #SinLuz pic.twitter.com/1wZ2dgQYgz — Ana María Diez (@AnaMariaDiez) March 8, 2019

Вот короткое видео из роддома в Каракасе. Искусственная вентиляция легких младенцу проводится вручную мешком Амбу. Аппараты ИВЛ обесточены.

Ниже — ролик местного телеканала из гемодиализного отделения, вынужденного работать без электричества в течение 18 часов.

#8Mar Así se encuentra de unidad de diálisis La Pastora de Barquisimeto, en el estado #Lara, tras 18 horas continuas sin electricidad. Vídeo: Cortesía. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/t3qxAQ3027 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 8, 2019

ГЭС «Гури», Венесуэла. Фото: warandpeace.ru

ГЭС «Гури», вышедшая из строя, — четвертая по размеру в мире, находится в штате Болтивар на юго-востоке станы. Ее строили больше 20 лет и достроили в 1986. Она обеспечивает 65% Венесуэлы электроэнергией. Официальная версия отключения, озвученная правительством Мадуро — саботаж.

«Мы не можем исключать этого — недостаточно фактов, но это самое стандартное объяснение любой аварии и любого кризиса, которая у нас случается. Саботаж, диверсии, кругом враги. Хочу сказать лишь, что ГЭС как стратегический объект охраняет Национальная гвардия, саботаж бы быстро подавили», — говорит Фелисиано Рейна.

«Известно, что ГЭС «Гури» не ремонтировалась годами, не было даже обслуживания, деньги просто разворовывались. Это логичное следствие», — говорит венесуэльская журналистка, пожелавшая сохранить анонимность.

Комментарии, в том числе первых лиц страны, из-за отключенной инфраструктуры происходят в основном через твиттер.

Так, Николас Мадуро в итоге возложил ответственность за блэкаут на США. «Энергетическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет выиграна. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — написал он.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил «некомпетентность режима Мадуро»:

«Нет еды. Нет лекарств. Теперь нет электричества. Дальше не будет Мадуро».

Самопровозглашенный временный президент Гуайдо — тоже в твиттере: «Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед».