Челси Мэннинг заключили под стражу за отказ давать показания о WikiLeaks

Суд в США заключил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг за отказ дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов организации. Об этом сообщает NBC News.

Решение об аресте Мэннинг принял судья Клод Хилтон, который заявил, что Мэннинг будет находится под стражей, пока не даст показания или пока присяжные не закончат свою работу. Защита просила о домашнем аресте для Мэннинг из-за проблем со здоровьем, но суд решил, что должный уход ей может быть обеспечен и в тюрьме.

В суде Мэннинг заявила, что отказывается дать показания, так как все, что знала, уже рассказала на заседаниях военного трибунала в 2013 году.

Напомним, что в 2010 году американский военный Брэдли Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке.

Брэдли Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он женщина по имени Челси. В 2017 Мэннинг вышла на свободу по указу 44-го президента США Барака Обамы, который он подписал перед уходом с должности главы государства.