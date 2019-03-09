В больницах Венесуэлы из-за перебоев с электричеством за три месяца погибли более 70 человек

Депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес написал в твиттере, что из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года умерли 79 человек.

«Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством умерли 79 человек», — говорится в сообщении.

По его словам, как минимум два человека погибли из-за отключения электричества по всей стране в ходе сбоя, который произошел накануне. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо уточнила, что в больнице города Матурин по той же причине умерли как минимум 15 детей.

Накануне 22 штата Венесуэлы из 23, в том чмсле столица страны — Каракас остались без электричества из-за сбоя. Кроме электричества, сообщалось об отсуствии воды и наземной телефонной связи, а также перебоях с мобильной связью.

Национальная электрическая компания Венесуэлы сообщила, что причиной перебоев электричества стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал кибератаку США причиной приостановки электроснабжения в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также возложил ответственность за блэкаут на США. «Энергетическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет выиграна. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — написал он. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил «некомпетентность режима Мадуро». Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что перебои с электричество говорят о «неэффективности узурпатора».