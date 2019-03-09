Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады-2019

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент российские спортсмены завоевали 78 медалей — 27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые. Сборная Южной Кореи, занимающая второе место в зачете (6-3-4), уже не сможет догнать Россию в медальном зачете.

Ранее сборная России установила новый рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних соревнованиях, превзойдя собственное достижение, установленное на Играх 2017 года в Алма-Ате. Тогда российская команда завоевала 71 медаль (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых).

2 марта в Красноярске стартовала 29-я Всемирная зимняя Универсиада, которая продлится 10 дней. В мероприятии участвуют 59 стран, российская делегация самая большая — 296 человек. На Универсиаде представлены 11 видов спорта, в том числе два новых: хоккей с мячом и спортивное ориентирование. В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов наград.