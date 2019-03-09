Несколько человек пострадали в массовой драке на юго-востоке Москвы

В Москве произошла массовая драка, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.

«Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы», — рассказали в полиции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, драка произошла в ночь на 9 марта на Белореченской улице, участники драки использовали ножи и травматическое оружие. О причинах конфликта не сообщается.

Уточняется, что по данному факту начата доследственная проверка.