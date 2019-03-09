Премьер Италии заявил о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России, передает Reuters.

«Мы работаем для достижения этой цели», — заявил Конте, отвечая на вопрос, хочет ли Италия отменить санкции. По его словам, ограничения против России наносят ущерб итальянской экономике.

В конце декабря Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода до 31 июля 2019 года. « С учетом того, что никакого прогресса [в выполнении минских соглашений] не было сделано, Европейский Совет принял политическое решение — продлить экономические санкции против России », — говорилось в сообщении ЕС.

Европейский союз ввел санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года на саммите ЕС Германия, Франция, Украина и Россия приняли решение, что антироссийские санкции могут быть отменены после реализации минских соглашений. Одно из требований заключалось в прекращении огня в отдельных районах сампровозглашенных Донецкой и Луганской республик.