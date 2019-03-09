В Петербурге из-за метели и сильного ветра закрыли аэропорт «Пулково»

Петербургский аэропорт Пулково временно закрыт из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта.

«С 11 до 13 часов в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт в связи со сложными метеоусловиями: порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправлена в зону ожидания.

По данным сервиса flightradar24, пишет «Фонтанка», как минимум шесть рейсовне смогли получить разрешение на посадку и остались в небе. Развернулись в сторону Москвы три самолета, летевшие из столицы, Краснодара и Сочи.

Пассажиров аэропорта просят отслеживать статусы рейсов на сайтах авиакомпаний и Пулково.

Кроме того, сообщается, что в городе образовались пробки из-за массовых ДТП.