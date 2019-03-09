Умер актер Владимир Этуш

В возрасте 96 лет умер актер и художественный руководитель Театрального института им. Щукина Владимир Этуш. Об этом сообщает RT со ссылкой на дочь артиста.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1940 году он поступил в Тетральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте. В 1945 году после окончания театрального училища начал работать в труппе Театра имени Евгения Вахтангова. Актер также начал сниматься в кино.

в 1947 году Этуш начал преподавать в Щукинском училище, в 1987–2003 годах был ректором института, а затем стал его художественным руководителем.

Среди киноролей Этуша — роль Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.