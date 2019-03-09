Возле воинской части в Ленинградской области взорвалась бомба, замаскированная под фонарь

Вечером 8 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области патрульный случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, сделанное из ручного фонаря, — об этом сообщает издание 47News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Бомба была подброшена к КПП зенитно-ракетной воинской части, расположенной в деревне Ваганово.

Известно, что устройство обнаружил военнослужащий, совершавший вечерний обход территории. Постовой поднял находку и отбросил ее в сторону, после чего «фонарь» разорвало на части. В результате взрыва никто не пострадал.

По данным СМИ, на место проишествия сразу же прибыли взрывотехники регионального управления ФСБ. Они установили, что 40-сантиметровый металлический фонарь был начинен поражающими элементами (гайками), при этом, монтаж детонации был выполнен так, чтобы она срабатывала при включении фонаря.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Проводится проверка.

В деревне Ваганово Всеволожского района Ленинградской области располагается 1489-й гвардейский зенитный и ракетный полк. Воинская часть имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы С-300П.