«Желтые жилеты» перекрыли мост рядом с Эйфелевой башней

В Париже члены движения «Желтые жилеты» заблокировали мост Йена, находящийся рядом с Эйфелевой башней, сообщает Le Parisien.

Две группы людей сели на асфальт на мосту, тем самым перекрыв автомобильное движение, передает ТАСС. Представитель протестующих Леони Коэн рассказала, что «акция проводится в знак протеста против того, что положения Парижского договора о климате не выполняются и сам он поэтому превратился в ничего не значащую бумагу».

Le Monde сообщает, что накануне около 30 протестующих хотели разбить лагерь на Марсовом поле, но полицейские не позволили им это сделать. В настоящее время, отмечает ТАСС, правоохранители не препятствуют манифестации, хотя она не была заявлена заранее.

Протесты проходят и в других французских городах, в частности, в Лионе, Страсбурге, Лилле, Бордо и Авьоне.

Напомним, акции членов движения «Желтые жилеты» начались во Франции в середине ноября прошлого года. Они выступили против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 4 декабря 2018 года объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифов на газ и электричество. На 6 месяцев решили отложить и введение новых методов технического контроля автомобилей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 декабря прошлого года извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышении минимальной зарплаты на 100 евро с 2019 года, отмене налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмене роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2 тысяч евро в месяц. Однако протестующие, несмотря на это, продолжили демонстрации.