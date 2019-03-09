МИД РФ: в Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

В московском аэропорту Шереметьево у сотрудника посольства США в багаже обнаружили мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом рассказали ТАСС в российском МИД.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину», – сообщили агентству. На место произошедшего вызвали взрывотехников, которые подтвердили, что обнаруженный предмет – мина со взрывателем, внутри которого нет взрывчатого вещества, «хотя его следы присутствовали внутри корпуса».

Управление МВД России по аэропорту Шереметьево известило посольство США о произошедшем. Как отмечает РИА Новости, в российском министерстве считают, что инцидент является попыткой провокации. В МИД уточнили, что после инцидента сотрудник американского посольства вылетел в Нью-Йорк.