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Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Норвегии

Спорт

 

Российские лыжники Александр Большунов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков завоевали золото, серебро и бронзу соответственно на этапе Кубка мира в Норвегии. 

Как отмечает «Чемпионат», Большунов завершил дистанцию в 50 км за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды. Отставание от него Вылегжанина составило 1 секунду, Ларькова – 1,6 секунды. Четвертое место занял российский спортсмен Илья Семиков (+2 секунды). 

Для Вылегжанина это была последняя гонка в спортивной карьере. Ранее он объявил о ее завершении после этапа Кубка мира в Осло, сообщало агентство РИА Новости. Он является заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом России и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне. Во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи он завоевал серебряные медали в эстафете, командном спринте и в марафонской гонке на 50 километров.

Теги:
норвегия, лыжи, em
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