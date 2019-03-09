Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские лыжники Александр Большунов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков завоевали золото, серебро и бронзу соответственно на этапе Кубка мира в Норвегии.

Alexander Bolshunov @san_sanych_bolshunov becomes the youngest winner of the 50km @holmenkollenskifest with 22 years and 68 days 🙌

He shares the podium with his colleagues @max_vylegzhanin who completes his international racing career with 🥈 and @andrey__larkov on 🥉 pic.twitter.com/K2I62ncTO4 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 9, 2019

Как отмечает «Чемпионат», Большунов завершил дистанцию в 50 км за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды. Отставание от него Вылегжанина составило 1 секунду, Ларькова – 1,6 секунды. Четвертое место занял российский спортсмен Илья Семиков (+2 секунды).

Для Вылегжанина это была последняя гонка в спортивной карьере. Ранее он объявил о ее завершении после этапа Кубка мира в Осло, сообщало агентство РИА Новости. Он является заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом России и чемпионом мира 2015 года в скиатлоне. Во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи он завоевал серебряные медали в эстафете, командном спринте и в марафонской гонке на 50 километров.