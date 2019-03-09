Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы Росгеологии, обвиняемого в мошенничестве

Домодедовский суд Подмосковья арестовал на два месяца бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, сообщает ТАСС.

Агенство отмечает, что его заключили под стражу до 7 мая, заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Горрингу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

РИА Новости сообщало, что он не признал вину. «Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению», — сообщил в суде адвокат Николай Казанцев.

Напомним, Горринга задержали в московском аэропорту Внуково накануне. Позже стало известно, что он проходит по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье. Некоторых фигурантов уже осудили, дело бывшего первого заместителя главы Росгеологии выделили в отдельное производство.

Руслан Горринг был заместителем гендиректора госхолдинга «Росгеология» с 2018 года. Его уволили в конце января после общественного резонанса вокруг стрима онлайн-игры с его участием. На видео Горринг угрожал противникам физической расправой и рассказывал о сексуальных связях с подчиненными.