Госдеп США объявил тендер на программу по продвижению свободы интернета на Украине

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) Госдепартамента США объявило тендер для организаций, заинтересованных в продвижении свободы интернета на Украине, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем отмечается, что «программа должна объединить экспертов в области технологий, юристов, представителей гражданского общества, средств массовой информации и представителей частного сектора для обсуждения тенденций, проблем и политики в области свободы интернета». В качестве ее направления указали «достижение консенсуса среди украинских заинтересованных сторон в отношении свободы выражения мнений во время конфликта».

«Программа также должна связать отечественных (украинских – ред.) борцов за свободу интернета с международными экспертами», – говорится в сообщении.

Сумма финансирования, отметили в Госдепе, составит от 500 тысяч до 1,18 млн долларов. Победить в тендере смогут одна или две организации, ожидается, что их объявят в течение трех-шести месяцев. Контракт с ними заключат на период от одного года до трех лет.