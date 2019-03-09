Глава Европарламента допустил перенос начала Brexit

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что начало выхода Великобритании из Евросоюза может быть отложено, сообщает Reuters.

Таяни отметил, что процесс Brexit может начаться позже 29 марта, как планировалось, но «максимум на несколько недель».

«Сейчас нужно избегать самой большой ошибки из всех — хаотичного Brexit без достигнутых договоренностей», — сказал он. По его словам, подобный процесс станет катастрофой для британской экономики и нанесет ущерб Евросоюзу. Он также добавил, что был бы рад, если бы Великобритания осталась в ЕС.

Таяни считает, что соглашение о Brexit могло бы быть сформулировано четче, но заявил, что его пункты менять не будут.

«Я уверен, что дата выхода [Великобритании из Евросоюза] может быть отложена максимум на несколько недель — с конца марта до начала июля», — сказал он, уточнив, что в таком случае Великобритании придется представить причины для отсрочки Brexit. «Они решили уйти, это их проблема, не наша», — заявил Таяни.

Напомним, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit. Предполагается, что Великобритании понадобится около двух лет на выход из ЕС.

Предлагаемый британским парламентариям проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября прошлого года, а затем его поддержали страны ЕС. После его обсуждений в правительстве в отставку ушли несколько несогласных министров.

В январе лидер Лейбористской партии Джереми Корбинвнес в парламент предложение о выражении недоверия правительству Британии после того, как парламентарии проголосовали против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения о Brexit. Однако британский парламент выразил правительству доверие. Позже он не поддержал проведение Brexit без согласования с Евросоюзом.