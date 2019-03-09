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Игорь Стрелков решил продать медаль за присоединение Крыма к России за 1 миллион рублей из-за «материальных проблем»

Общество

 
Игорь Стрелков. Фото: РИА Новости

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за присоединение Крыма к России. Информация об этом есть на сайте numismat.ru.

Стартовая цена медали — 1 млн рублей, аукцион пройдет 13 апреля. 

На своей странице «ВКонтакте» Стрелков подтвердил, что продает награду.

«Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне [предпринимателем, основателем «Фонда Святителя Василия Великого» Константином] Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами», — написал он в комментариях к одной из записей на своей странице. 

Игорь Стрелков является руководителем общественного движения «Новороссия» с 2014 года. До этого, с мая по август того же года, он занимал должность министра обороны самопровозглашенной ДНР.

Теги:
стрелков, продажа, медали, днр, em
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