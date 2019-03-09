В Петербурге со льда Финского залива спасли 97 рыбаков

Спасатели доставили на берег 97 рыбаков со льда Финского залива, сообщает управление МЧС по Петербургу.

В министерстве отметили, что разрушению ледяного покрова способствовали сильный ветер и метель, но некоторые люди все равно вышли на рыбалку. По информации МЧС на 16:00, спасательные подразделения привлекались для помощи рыбакам восемь раз.

«Поскольку с раннего утра 9 марта затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений были закрыты, своевременно прийти на помощь рыбакам оказалось невозможно. Поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось прибегнуть к беспрецедентным мерам и провести целую спецоперацию для спасения любителей подледного лова», — говорится в сообщении.

Ранее из-за метели, сильного ветра и плохой видимости закрыли петербургский аэропорт Пулково. Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправили в зону ожидания. В настоящее время аэропорт возобновил свою работу.