Российский биатлонист Логинов завоевал серебро на ЧМ в Швеции

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Your #2019ostersund world championships medallists

🇳🇴 @7ohannesbo 🥇

🇷🇺 A. Loginov 🥈

🇨🇵 @quentinfillon 🥉

(but medals are only given tonight so it's 💐 for now!) pic.twitter.com/JD4Ni5x1x6 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 9, 2019

Первое место занял норвежский спортсмен Йоханнес Бе. «Чемпионат» отмечает, что он завершил дистанцию в 10 км за 24 минуты 37,6 секунды. Отставание Логинова составило 13,7 секунды. Третьим стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе (+16,5 секунды).

В спринте также участвовали российские спортсмены Евгений Гараничев (+1 минута 23 секунды, 19 место), Дмитрий Малышко (+1 минута 50,9 секунды, 33 место) и Матвей Елисеев (+2 минуты 20,2 секунды, 51 место).

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде проходит с 7 по 17 марта.