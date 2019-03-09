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Российский биатлонист Логинов завоевал серебро на ЧМ в Швеции

Спорт

 

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Первое место занял норвежский спортсмен Йоханнес Бе. «Чемпионат» отмечает, что он завершил дистанцию в 10 км за 24 минуты 37,6 секунды. Отставание Логинова составило 13,7 секунды. Третьим стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе (+16,5 секунды). 

В спринте также участвовали российские спортсмены Евгений Гараничев (+1 минута 23 секунды, 19 место),  Дмитрий Малышко (+1 минута 50,9 секунды, 33 место) и Матвей Елисеев (+2 минуты 20,2 секунды, 51 место). 

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде проходит с 7 по 17 марта. 

Теги:
чемпионат мира, биатлон, em
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