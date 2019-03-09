Мальтийское издание The Shift сообщило о требованиях юристов Варданяна удалить материал об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы российского бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить материал, основанный на расследовании Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) об офшорах банка «Тройка Диалог». Об этом говорится в сообщении The Shift.

В издании заявили о получении письма от фирмы Simons Muirhead & Burton, которая представляет интересы Варданяна. В нем говорилось, что против издания, его главного редактора или журналистов могут подать иски о клевете.

В письме юристы указали, что статья «наносит большой ущерб» репутации их клиента. Они утверждают, что Варданян «не участвовал в операциях, управлении или деятельности независимого подразделения "Тройки Диалог"».

The Shift заявило, что не намерено удалять публикацию. В издании отметили, что в материале, который потребовали удалить, отражена позиция Варданяна.

Напомним, 4 марта OCCRP опубликовал расследование об инвестбанке «Тройка Диалог» и Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.

Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников.

В Сбербанке, которому «Тройка» была продана в 2012 году, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении.

Варданян заявил, что оценивать деятельность «Тройки» вне контекста «неверно» и организация всегда «делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами».