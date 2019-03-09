Чиновник из Чувашии заявил, что низкие зарплаты только у тех врачей и учителей, которые «мало работают»

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев во время выступления в Госсовете заявил, что низкие зарплаты только у тех учителей и врачей, которые «мало работают». Выступление Васильева опубликовал в YouTube депутат Григорий Данилов.

«Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — сказал Васильев, перед этим отметив, что тема зарплат врачей и учителей является «болезненной».

«На самом деле есть люди, которые получают мало, но они мало работают», — сказал он.

Перед выступлением Васильева Данилов говорил о том, что «очень мало людей», которые получают зарплату на уровне, установленным «майскими указами» президента России Владимира Путина. По словам Данилова, в Чувашии это 52 тысячи рублей.

Позже РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии объяснили, что Васильев говорил о том, что мало получают те врачи и учителя, кто работает на полставки.

«Было озвучено, что кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента РФ. У кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает. Есть видео и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ», — рассказали агентству.