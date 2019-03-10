Госдеп: мина в багаже сотрудника посольства США в Шереметьево не представляла опасности

Власти США знают о том, что накануне у сотрудника американского посольства изъяли мину в аэропорту Шереметьево, и заявили, что она не представляла опасности для окружающих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», – сказал он агентству.

Мину в багаже сотрудника американского посольства обнаружили в терминале D Шереметьево при просвечивании багажа. Как отмечает ТАСС, по информации российского МИД, работник посольства США говорил, что купил мину без взрывчатого вещества «для личной коллекции». После ее изъятия сотрудник американского посольства вылетел в Нью-Йорк.

В МИД России ранее заявляли, что считают случившееся провокацией.